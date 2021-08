Cédric Jubillar va-t-il avouer ? La pression des amies de Delphine, qui espèrent un "faux pas"

Chaque talus, chaque ravin, chaque bâche. Depuis cette nuit du 15 décembre 2021, les proches de Delphine Jubillar la cherchent sans relâche. Tous les jeudis depuis la disparition de l'infirmière, ses amies cherchent son corps. Elles s'attendent désormais toutes à "ne pas la retrouver vivante", comme l'a confié Céline, une amie de l'infirmière originaire d'Albi dans un entretien à Femme Actuelle paru le lundi 2 août 2021.

Le but de ces recherches : enfin retrouver le corps de Delphine Jubillar et obtenir des réponses. "Une amie de Delphine a posé le cadre. Elle nous a dit : "On n'est pas là pour pleurer, on est là pour retrouver Delphine'", s'affairent-elles. Les proches de l'infirmière disparue tentent de garder l'attention médiatique présente, l'un des seuls moyens de faire craquer quelqu'un qui en saurait plus. "C'est important qu'il y ait une pression médiatique parce qu'il y a forcément quelqu'un qui sait, qui est au courant de ce qui s'est passé. Je crois qu'il s'est passé un drame et tout cela maintient la pression auprès de cette personne-là", développe Céline.

Sans le nommer ni l'accuser, Céline semble toutefois évoquer Cédric Jubillar, ex-mari de Delphine dont elle était en instance de divorce, actuellement incarcéré pour "homicide par conjoint". Elle espère désormais que le coupable fera "un faux pas".

En attendant, Céline et ses proches fouillent toujours le moindre recoin des forêts de la Voie Verte et ses lacs. Elles peuvent être passées "à 50 mètres de son corps, à plusieurs reprises, sans le savoir", ont ajouté les forces de l'ordre, qui donnent des indications et consignes aux badauds.

Plus l'enquête avance, plus les amies de Delphine Jubillar osent parler et décrire ce qu'elles savent de Cédric Jubillar, cet artisan-plaquiste accro au cannabis au comportement désagréable, humiliant, voire brutal avec son ancienne épouse, dont il n'acceptait pas le divorce. "C'est toujours la même description qui revient, les choses finissent par se vérifier", déplore Céline.

De son côté, Cédric Jubillar continue de clamer son innocence. Ses trois avocats pénalistes demandent toujours à ce que d'autres pistes soient approfondies.