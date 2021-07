Cédric Jubillar "humiliant" et "dur" avec Delphine : ses amies se livrent et accablent le mari

Un homme "violent", "humiliant", "colérique", "dur"... De nombreux proches et amies de Delphine Jubillar ont témoigné dans les médias en la défaveur de son ex-mari, Cédric. Ce plaquiste et père de ses deux enfants de 2 et 6 ans est décrit en de mauvais termes par l'entourage, qui ont pu assister à des disputes ou à des propos violents.

Il me donne des détails sexuels d'une grande vulgarité qui ne concernent que lui et Delphine. En décalage total avec la situation

C'est le cas de Anne, une amie de Delphine Jubillar dont le prénom a été modifié, qui s'était confiée au Parisien au début du mois de juillet. Elle décrivait un homme à la mauvaise réputation, "exubérant et excessif" mais tolérait sa présence pour voir son amie dont elle était très proche. Anne n'a pas hésité à contacter Cédric Jubillar le jour de sa disparition. "À six heures du matin je lui ai envoyé un message très basique : 'Est-ce que vous vous êtes disputés hier soir ?' Il me répond que non, que la soirée était cool... Ensuite, il me donne des détails sexuels d'une grande vulgarité qui ne concernent que lui et Delphine. En décalage total avec la situation", a-t-elle expliqué.

Lorsqu'elle apprend par une amie que Delphine Jubillar avait disparue - ayant été elle-même avertie par Cédric -, Anne contacte l'amant de l'infirmière pour savoir si elle était chez-lui, à Montauban. "J'envoie un message à cet homme pour lui demander s'il est avec Delphine. Lui me répond rapidement qu'il me connaît, que Delphine lui a déjà parlé de moi mais que non, Delphine n'est pas avec lui. Au même moment, un hélicoptère passe devant chez moi, en rase-mottes. L'image est restée gravée", confiait-elle, très émue.

Elle va voir ce qu'elle va voir

Six amies de Delphine Jubillar, voisines et collègues, témoignaient à visages découverts auprès de TF1 le 9 juillet dernier. L'une d'entre elles, Valérie, expliquait avoir assisté à une dispute en pleine rue. Elle se rappelait d'une journée d'automne où elle a croisé Cédric Jubillar. "Elle veut divorcer", aurait-il dit "sur un ton méchant". "Il y a des choses qui vont changer. Elle veut divorcer, elle va voir ce qu'elle va voir. Elle veut jouer à ça, on va jouer à ça", lui aurait-il lancé.



Même si ces six amies sont sûres que Delphine Jubillar n'est plus en vie, elles tiennent toujours ces marches de recherche, organisées tous les jeudis depuis ce triste matin de décembre.

De son côté, Cédric Jubillar continue de clamer son innocence. Ses avocats demandent à ce que d'autres pistes soient envisagées par la justice. Sa nouvelle compagne, Séverine, avait donné plusieurs interviews dans lesquelles elle décrit le plaquiste comme un homme "touchant et adorable" même s'il pouvait être "à cran" s'il venait à ne pas consommer assez de cannabis.