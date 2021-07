Delphine Jubillar : La nouvelle compagne du mari Cédric plaide son innocence

Ils se sont rencontrés lors d'une battue organisée pour rechercher Delphine Jubillar. En cherchant son épouse, avec qui il était en instance de divorce, Cédric Jubillar a retrouvé l'amour avec une certaine Séverine. Pour l'heure, il est le seul suspect dans l'affaire de la disparition de l'infirmière d'Albi. Il est toujours placé en détention provisoire et continue de clamer son innocence, tandis que ses conseils demandent à la justice de considérer plus sérieusement d'autres pistes.

Dans les médias, la nouvelle compagne de Cédric Jubillar, artisan-plaquiste, a évoqué leur relation et leur conviction : le "vrai coupable court toujours". "Pendant une battue, j'ai trouvé un pull. Je lui ai présenté par photo. Nous nous sommes revus, puis il y a eu des affinités. Il cherche Delphine vivante, idem pour moi. Il ne m'a jamais parlé de sa femme au passé. Cédric n'a rien à faire en prison", avait confié Séverine à BFMTV.

Il voulait "aménager une chambre" pour le fils de sa nouvelle compagne

Moi, j'avoue, cela me semblait difficile de m'installer durablement dans cette maison où Delphine avait vécu", se souvenait Séverine auprès du Parisien. Auprès de Paris Match , cette aide-soignante de onze ans son aînée expliquait croire "en l'innocence" de Cédric Jubillar. Elle décrivait un père de famille "touchant et adorable" qu'elle soutiendrait "jusqu'au bout du monde". Peu après la disparition de la mère de ses enfants, âgés de 2 et 6 ans, le plaquiste a proposé à sa nouvelle compagne de s'installer chez lui. "Il voulait aménager une chambre pour mon fils. Pour que l'on s'installe tous sous le même toit.", se souvenait Séverine auprès du Parisien.

Dans ces cas-là, je le sentais nerveux, à cran

Au cours du même entretien, elle en disait plus sur sa vie de tous les jours. "Son truc, c'était le cannabis, l'herbe et le CBD. Mais jamais les drogues dures. En fait, il fume toute la journée et cela lui coûte beaucoup d'argent. Mais je ne l'ai jamais vu amorphe. Au contraire, fumer lui donne de l'énergie", avait-elle détaillé. Cependant, l'attitude de Cédric Jubillar pouvait changer "dès qu'il n'avait plus rien à fumer". "Cela devenait difficile pour lui. Dans ces cas-là, je le sentais nerveux, à cran", confiait Séverine.

L'aide-soignante n'avait jamais décelé aucune violence de la part de son nouveau compagnon : "Je n'ai jamais connu de violence physique de sa part. Il hausse le ton, s'emporte pour un oui ou pour un non, notamment contre son fils... et puis il se calme. Il est comme ça, faut le connaître." Celle qui a pu avoir "des doutes" au placement en garde à vue de Cédric Jubillar croit désormais dur comme fer en son innocence, à l'inverse d'une partie du public de cette affaire médiatisée. "Je serais dégoûtée de m'être trompée. Je lui tiendrai la main jusqu'au dernier moment. Qu'on arrête de s'acharner sur moi et sur lui", avait-elle demandé.