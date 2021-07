Cédric Jubillar : Comment a-t-il rencontré Séverine, sa nouvelle compagne ?

Drôle d'ambiance pour une première rencontre. Séverine et Cédric Jubillar se sont croisés du regard pour la première fois lors d'une battue réalisée pour rechercher l'infirmière disparue à Cagnac-les-Mines (Tarn), au mois d'avril dernier.

Pour l'heure, l'artisan plaquiste est le seul et unique suspect dans la disparition de son épouse. S'il est actuellement mis en examen et incarcéré provisoirement pour "homicide par conjoint", Séverine croit dur comme fer en son innocence, comme elle l'avait confié au micro de BFMTV. "Je faisais des recherches et j'ai trouvé un pull. Je lui ai présenté par photo. Il m'a dit que ça ne lui disait rien. Ensuite nous nous sommes revus et il y a eu affinité", a développé cette quadragénaire, elle aussi originaire de la région.

Je me suis attachée à lui et lui à moi

Séverine, une aide-soignante de 11 ans l'aînée de Cédric Jubillar, le connaissait déjà brièvement avant que Delphine ne disparaisse. "Mon premier contact téléphonique avec lui date des jours qui suivent la disparition de Delphine. Il est un copain de mon fils et je voulais juste lui dire que je le soutenais", a-t-elle raconté au Parisien le 18 juin 2021.

Quelques jours après leur premier contact, Séverine et Cédric Jubillar se revoient pour une soirée à deux. "Ensuite, autour de la mi-avril, nous avons dîné ensemble et notre histoire a commencé. Je me suis attachée à lui et lui s'est attaché à moi", se souvenait l'aide-soignante.

Dans les colonnes du Parisien, elle décrit une personnalité douce à "90%" du temps mais colérique parfois, surtout quand le manque de cannabis se fait sentir."Soudainement, il pouvait se taper une petite crise d'énervement et ça retombait aussi vite que c'est monté (...) Je n'ai jamais connu de violence physique de sa part. Il hausse le ton, s'emporte pour un oui ou pour un non, notamment contre son fils... et puis il se calme. Il est comme ça, faut le connaître (...) Dès qu'il n'avait plus rien à fumer, cela devenait difficile pour lui. Dans ces cas-là, je le sentais nerveux, à cran", dépeint-elle.

Notons que la famille de Delphine Jubillar, née Aussaguel, les proches et l'accusation sont convaincus du rôle majeur de Cédric Jubillar dans la disparition de l'infirmière. Le procureur de Toulouse évoquait lors de sa conférence de presse des "éléments concordants" menant à l'inculpation du plaquiste.