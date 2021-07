Affaire Jubillar : Où vivent leurs deux enfants de 6 et 2 ans ?

Avec une mère disparue et un père incarcéré, soupçonné de l'avoir tuée, Louis et Elyah ne vivent pas une enfance facile. Les deux enfants du couple Jubilar, respectivement âgés de 6 et 2 ans, n'ont toujours pas de réponse à leur question : qu'est-il advenu de leur maman ? En attendant l'issue d'un éventuel procès de leur papa, Cédric, pour "homicide par conjoint", où vivent les enfants de Delphine Jubillar ?

Louis et Elyah Jubillar ont été placés chez la soeur de l'infirmière disparue, Stéphanie en tant que "tiers de confiance", sur décision de la juge des enfants, comme l'avait appris Le Parisien en juin dernier, lors de la mise en examen et de l'incarcération de Cédric Jubillar. Cette décision est valable pour un an, renouvelable.

La juge des enfants a également estimé qu'il était dans l'intérêt de Louis et d'Elyah de voir leur grand-mère paternelle, qui dispose d'un droit d'hébergement le mardi soir et un week-end sur deux. Ces enfants de 6 et 2 ans peuvent également résider chez le frère de Delphine Jubillar à raison d'un week-end par mois.

Lors de l'audience, où sa mère Nadine était présente, Cédric Jubillar a défendu avec "une certaine véhémence" les intérêts de ses enfants à résider chez leur grand-mère et les carences éducatives détectées par les assistantes sociales. Lors de leurs visites réalisées dans les mois précédant la mise en examen du plaquiste, elles ont déploré un aménagement "spartiate des chambres des enfants" ainsi qu'un "problème de sécurité" au niveau de certaines ouvertures de la maison.

Louis et Elyah sont des témoins clés, malgré leur jeune âge, dans l'affaire. Ils étaient tous deux présents au domicile du couple, à Cagnac-les-Mines (Tarn) dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021. Face aux enquêteurs, le garçonnet aurait déclaré - après avoir assuré le contraire lors d'une première audition - avoir entendu une "violente dispute" éclater entre ses parents ce soir-là. Dans sa version, Cédric Jubillar assure avoir été réveillé par les pleurs de sa fille de 2 ans. C'est là qu'il se serait rendu compte de l'absence de Delphine Jubillar, avant de contacter ses proches et les forces de l'ordre.