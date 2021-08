Disparition de Delphine Jubillar : son fils a changé de version !

C'est l'affaire qui agite tous les médias français depuis maintenant plusieurs mois. Le 16 décembre 2020, on apprenait la disparition de Delphine Jubillar. La jeune infirmière de 33 ans n'a plus donné signe de vie et l'enquête piétine depuis des mois. Son compagnon, Cédric Jubillar, fait désormais office de suspect numéro un dans cette affaire et il a été mis en examen pour meurtre et écroué le 18 juin 2021. Bien qu'ils étaient en instance de divorce, le couple était parents de deux enfants, Louis (6 ans) et Elyah (2 ans).

Il m'a dit qu'il est allé au lit, que son papa dormait et qu'il n'y avait eu aucune dispute ce soir-là

Des enfants qui pourraient bien avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Alors qu'il n'avait pas fait part de détails particuliers sur les derniers moments de vie à quatre, le plus grand des deux a finalement indiqué que ses parents s'étaient disputés le soir de la disparition. Une version que réfute aujourd'hui Séverine, la nouvelle compagne de Cédric Jubillar. "J'ai posé la question moi-même à son fils et il ne m'a pas donné cette version. Il m'a dit qu'il est allé au lit, que son papa dormait et qu'il n'y avait eu aucune dispute ce soir-là", assure-t-elle dans une interview donnée à Femme Actuelle ce mercredi 11 août.

Louis s'est confié à Séverine sur la dernière nuit de Delphine

Sûre d'elle et de l'innocence de son amoureux, Séverine ajoute des détails qui pourraient avoir leur importance. "Il a aussi entendu sa mère sortir de la maison. Car dans la maison de Cédric, il faut claquer fort la porte pour la fermer, et le petit m'a dit : 'J'ai entendu maman mettre ses chaussures et elle est sortie'", précise-t-elle. Des informations qui pourraient avoir leur importance dans cette histoire.

Après des mois de recherche, Cédric Jubillar fait toujours figure de principal suspect dans la disparition de Delphine, alors qu'ils étaient sur le point de divorce et qu'elle souhaitait refaire sa vie avec son "amant de Montauban". Avec cette interview, Séverine souhaite prouver son innocence et espère qu'il pourra bientôt être disculpé dans cette affaire.

