Delphine Jubillar : Ses ultimes achats avant sa disparition révélés

C'est l'affaire qui agite le monde des médias depuis plus de huit mois maintenant. Le 16 décembre 2020, Delphine Jubillar se volatilise. Depuis, plus aucune nouvelle de la jeune infirmière à l'hôpital d'Albi. Dans ce genre d'affaire, les enquêteurs s'intéressent particulièrement aux dernières heures avant la disparition de la personne. Dans le cas de la jeune maman de 33 ans, ils se sont principalement intéressés aux traces laissées par ses virements bancaires.

Comme l'a appris l'avocat de la famille de la victime, Delphine Jubillar venait de prendre ses vacances le 15 décembre et elle avait consacré sa première journée de repos à l'achat des cadeaux de Nöel. "La jeune maman venait de faire les cadeaux de Noël de ses enfants, le jour même, et en a parlé avec mes clients. Ils ont évoqué le repas de Noël et l'organisation du réveillon du Nouvel an qu'ils prévoyaient de fêter ensemble", indique l'avocat dans Paris Match.

La mère de deux enfants de 6 et 2 ans ne s'est pas arrêtée là dans ses achats. En instance de divorce avec son mari, Cédric, elle fréquentait un autre homme au moment de sa disparition. Celle qui avait pour projet de refaire sa vie avec son "amoureux de Montauban", a décidé de se faire plaisir en commandant du vin, selon les informations de La Dépêche du Midi. Rien d'étonnant puisque son amant, sur lequel on sait peu de choses, venait de déclarer à sa femme sa relation extra-conjugale. L'infirmière, qui vivait dans une maison insalubre, se réjouissait de quitter son mari pour une nouvelle vie avec son amant.

Ces achats font donc partie des dernières informations connues sur la dernière journée de Delphine Jubillar avant sa disparition. Suspect numéro un, son époux Cédric a été mis en examen pour meurtre et écroué le 18 juin dernier.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.