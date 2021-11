Delphine Wespiser et Valérie Benaïm partagent un baiser : Séquence séduction dans TPMP

C'est une séquence dont on se souviendra ! Delphine Wespiser a embrassé Valérie Benaïm sur la bouche, en direct sur le plateau de Touche pas à mon poste. Miss France 2012 a eu droit à une pluie de déclarations d'amour et même à un clash entre son chéri Roger Erhart, présent dans le public, et le chroniqueur Guillaume Genton. Ce dernier, qui tente de la séduire depuis longtemps, était quelque peu décontenancé par la présence de son rival. C'est pourquoi Cyril Hanouna a souhaité laisser la parole au beau blond, afin qu'il puisse reconquérir la reine de beauté.

"Tu sais pourquoi on est brouillé Guillaume ? Parce que j'ai senti un manque de sincérité. J'ai besoin de savoir qui tu es et ce que tu ressens vraiment", lui a demandé Delphine Wespiser. "Delphine, je m'ennuie sans toi. Je voudrais que tu quittes Mulhouse et qu'on écrive une nouvelle page de notre histoire tous les deux", a déclaré Guillaume Genton.

Mais Delphine Wespiser n'a été ni séduite ni convaincue par le discours de son collègue. "Je suis sûre que Valérie pourrait me faire une plus belle déclaration", a-t-elle lancé. Ni une ni deux, la journaliste de 52 ans a pris sa collègue au mot et s'est prêtée au jeu. "Si j'étais un homme, je dirai à Delphine : 'Delphine, la vie sans toi me semble terne. Delphine, quand tu es à mes côtés j'ai l'impression que je peux conquérir le monde. Ne me lâche jamais la main. Dans ton regard, je peux avancer. Je t'aime. Je t'en supplie, reste avec moi pour la vie". A ces mots, l'Alsacienne de 29 ans a enlacé la maman de Tom puis l'a embrassée sur la bouche, sous les regards médusés du public et de l'équipe de TPMP.

C'est alors que Cyril Hanouna a invité Booder et Guillaume Genton à s'embrasser aussi. Si le producteur de 30 ans s'est levé pour s'essayer volontiers à l'exercice, l'humoriste n'était pas aussi enthousiaste. Heureusement pour lui, la pause publicité a été lancée. Sauvé par le gong !