Despacito, Justin Bieber... Les vidéos YouTube les plus vues de la décennie

C'est déjà bientôt la fin du mois de décembre. Ça signifie qu'il ne reste plus que quelques jours avant d'entrer dans une nouvelle décennie. Il est donc temps de se remémorer ces petites choses qui ont marqué ces dix dernières années, à l'instar des T-shirts Baby Milo, des leggings infini ou encore de l'avènement d'immenses stars comme Justin Bieber ouEd Sheeran.

En effet, YouTube Vevo a dévoilé son classement officiel des vidéos les plus vues de la décennie. On n'est pas surpris, mais déçus quand même : Despacito occupe la forte première place du classement, avec plus de 6 milliards de vues. Il dépasse largement Shape of You d'Ed Sheeran, de 2 milliards de vues. Pour compléter ce podium, on retrouve l'incontournable See You Again de Wiz Khalifa et Charlie Puth, éternelle bande originale de Fast and Furious. Notons que Wiz est le seul rappeur de ce classement (et également la seule personne noire). On doit également faire remarquer la cruelle absence de femmes dans ce classement, qui ne sauraient être représentées que par l'univers acidulé de Katy Perry.

Bruno Mars, Justin Bieber, Katy Perry... La suite du classement est sans surprise, si ce n'est le fameux Gangnam Style du chanteur sud-coréen Psy. À l'époque, le 21 décembre 2012, le clip était la première vidéo à dépasser le milliard de vues sur la plateforme.

1. Luis Fonsi – Despacito (ft. Daddy Yankee) – 6 558 078 465

2. Ed Sheeran – Shape of You – 4 517 718 066

3. Wiz Khalifa – See You Again (ft. Charlie Puth) – 4 320,523,808

4. Mark Ronson – Uptown Funk (ft. Bruno Mars) – 3 732 564 526

5. Psy – Gangnam Style – 3 471 161 219

6. Justin Bieber – Sorry – 3 225 301 301

7. Maroon 5 – Sugar – 3 086 744 534

8. Katy Perry – Roar – 2 968 228 909

9. OneRepublic – Counting Stars – 2 883 120 697

10. Ed Sheeran – Thinking out Loud – 2 864 887 373