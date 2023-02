Devenez un véritable chef pâtissier en craquant pour l'un de ces robots multifonction !

Le robot pâtissier de Moulinex

Le robot pâtissier Masterchef Gourmet vous permettre de réaliser tout un tas de pâtisseries, et ce, sans effort ! Il vous apportera une aide considérable dans un grand nombre de vos préparations. Rapide et puissant, votre robot dispose d'une puissance de 1100 watts et de 8 vitesses afin que vous puissiez toujours obtenir des mélanges lisses et homogènes, en quelques minutes seulement.

Pour un mélange optimal, votre appareil dispose d'un mouvement planétaire qui vous promet des résultats onctueux. La tête de votre robot atteint toutes les zones du bol sans en perdre une miette afin de ne pas gâcher et d'utiliser la totalité de votre préparation.

Votre kit pâtisserie et complet et idéal pour un usage quotidien. Il se compose d'un fouet, d'un batteur et d'un pétrin en fonte afin que votre robot puisse s'adapter à toutes vos préparations et vous assurer des résultats parfaits, à chaque utilisation. Grâce à la grande capacité de son bol, de 4,6L, vous pourrez préparer jusqu'à 1,8kg de pâte à gâteau, en une seule fois ! Idéal pour préparer un délicieux gâteau lorsque vous recevrez des invités.

Si vous êtes en manque d'inspiration, ne vous inquiétez pas ! Vous pourrez télécharger les 25 recettes d'en-cas classiques jusqu'aux desserts, directement sur le site web de Moulinex. Et si vous voulez élargir encore plus vos horizons culinaires, vous avez la possibilité d'ajouter 7 accessoires en option afin de pouvoir réaliser encore plus de préparations.

Cliquez sur ce lien afin de bénéficier de votre kit Masterchef Gourmet de Moulinex, disponible sur Amazon !