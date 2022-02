Diana Blois (Familles nombreuses), une arnaqueuse qui a la grosse tête ? Accusée, elle réplique

Les candidats de Familles nombreuses ont accepté de s'exposer pour le meilleur et parfois pour le pire. Le pire, c'est notamment quand ils reçoivent des critiques sur les réseaux sociaux. Comme les autres tribus, Diana Blois en reçoit au quotidien. Mais pas question pour l'épouse de Gérôme de se laisser faire.

Diana Blois ne partage pas seulement sa vie à la télévision, dans l'émission de TF1. Celle qui est à la tête d'une famille recomposée de 9 enfants est aussi très active sur les réseaux sociaux. Et cela ne plaît pas à tout le monde. Mardi 22 février 2022, une internaute lui a gentiment reproché de trop exposer ses merveilles sur Instagram et donc, de ne pas profiter du moment présent à leurs côtés. Un message relayé par la candidate de Familles nombreuses. "Catherine, tu as oublié de te désabonner. Il faut juste aller sur mon profil et cliquer sur se désabonner. Ok, ce n'est pas facile", s'est-elle moquée en légende. Elle a ensuite précisé à ses détracteurs que s'ils ont trouvé l'entrée de sa page Instagram, il serait bon qu'ils trouvent aussi la sortie "comme des grands". "J'ai dormi cinq heures, il ne faut pas me chauffer", a-t-elle ajouté. Une réaction qui n'a pas plu à tout le monde.

Une autre personne lui a reproché d'avoir exposé Catherine en story et lui a expliqué qu'à 44 ans, elle devrait avoir une réaction plus mature. "Bref, il serait temps de venir nous arnaquer avec tous les placements de produits. Je pense qu'un bon nombre se sont fait avoir, tout ça pour l'argent. Tu n'as pas honte ? Et aussi, on voit très bien les différences que tu fais entre Juliette [la fille qu'elle a eue avec Gérôme, NDLR] et tous les enfants. Les pauvres", s'est-elle indignée. L'internaute lui a rappelé que si elle était sous le feu des projecteurs aujourd'hui, c'était aussi grâce à ses abonnés. "Alors cesse de prendre la grosse tête et de prendre les gens de haut. Tu devrais prendre exemple sur la famille Dol, eux au moins ils sont vrais", a-t-elle poursuivi.

Sans surprise, Diana Blois n'a pas manqué de lui répondre. "Bon bah Clara [une autre de ses filles, NDLR] désolée, ce n'est plus toi ma pref. C'est Juliette. Je n'ai pas pu cacher ça plus longtemps. Ambre on fait les mêmes placements mais toi ça passe mieux parce que tu remercies", s'est-elle amusée. Des critiques qu'elle a donc préféré prendre avec son légendaire sourire.