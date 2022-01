Gérôme Blois (Familles nombreuses) : Le critère qui aurait pu lui coûter son couple avec Diana

A l'instar des Dol, des Pellissard ou des Jeanson, la famille Blois a été révélée au grand public dans Familles nombreuses, la vie en XXL, sur TF1. Diana et son époux Gérôme sont à la tête d'une belle et grande famille recomposée. Merci les sites de rencontres.

Avant de rencontrer l'homme de sa vie, Diana Blois était déjà maman de sept enfants. Gérôme, lui, était papa d'une fille. Et, une fois prêts à retrouver le grand amour, les deux candidats se sont tournés comme de nombreuses personnes vers un site de rencontres. Et cela a été plus que bénéfique pour eux. "On s'est rencontrés sur un site de rencontres. Quand j'ai vu sa photo, j'ai eu le coup de coeur. Je cherchais quelqu'un sans enfant, j'ai dû me tromper dans ma recherche", s'est souvenu le père de famille dans l'un des épisodes de Familles nombreuses, la vie en XXL. La plus belle erreur de sa vie puisqu'aujourd'hui, il est un homme comblé.

Interrogés par TF1 en 2020, les amoureux s'étaient déjà confiés sur leur rencontre. Gérôme avait expliqué qu'il ne cherchait pas forcément à se mettre en couple une femme qui était déjà maman. C'est un "coup de foudre" qui les a réunis. "Alors devenir le beau-père de 7 enfants d'un coup, ne m'a pas du tout fait peur", avait-il déclaré. Et Diana d'ajouter : "On a très vite vécu ensemble et décidé d'avoir un enfant. Juliette est née."

Fort heureusement pour les Blois, tous les enfants se sont très vite bien entendus. Ils ont évoqué une rencontre magique et des liens qui se sont rapidement tissés. Un véritable conte de fées en somme qui dure depuis déjà six ans. En octobre dernier, Diana et Gérôme ont en effet fêté leurs six ans d'amour. "6 ans d'amour... à se comprendre sans forcément parler. 6 ans que tu me fais rire à ne plus en pouvoir. 6 ans de souvenirs merveilleux fabuleux et gravés à jamais. 6 ans à se supporter par moment l'un l'autre il faut le dire mais l'amour prend toujours le dessus. 6 ans que vous êtes venus vivre avec mon joli package et moi. Tu n'as pas eu peur tu as foncé... une évidence comme je dis toujours. 6 ans que l'on forme une belle et jolie tribu à nous 11 que l'on grandit avec nos enfants. 6 ans et encore des dizaines d'années à venir mon chouchou d'amour. Je t'aime du plus fort que je peux, je t'aime et je fais de mon mieux", avait écrit la charmante brune sur Instagram. Et de révéler que leur premier baiser avait été échangé... sur le parking d'un Carrefour, après un Mac Do.