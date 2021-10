Diana et Gérôme Blois (Familles nombreuses) : Leur 1er baiser ne fait pas vraiment rêver

Dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL, on demande les Blois. Diana (43 ans) et Gérôme (41 ans) qui sont à la tête d'une tribu de neuf enfants, viennent de célébrer un anniversaire particulier : 6 ans d'amour. L'occasion pour eux de faire des révélations sur leur premier baiser... pas du tout romantique !

Ils s'aiment et c'est une histoire qui dure. Diana et Gérôme sont heureux et l'on fait savoir sur Instagram, mercredi 20 octobre 2021. "6 ans d'amour... à se comprendre sans forcément parler. 6 ans que tu me fais rire à ne plus en pouvoir. 6 ans de souvenirs merveilleux fabuleux et gravés à jamais. 6 ans à se supporter par moment l'un l'autre il faut le dire mais l'amour prend toujours le dessus. 6 ans que vous êtes venus vivre avec mon joli package et moi. Tu n'as pas eu peur tu as foncé... une évidence comme je dis toujours. 6 ans que l'on forme une belle et jolie tribu à nous 11 que l'on grandit avec nos enfants. 6 ans et encore des dizaines d'années à venir mon chouchou d'amour. Je t'aime du plus fort que je peux, je t'aime et je fais de mon mieux", ont-ils écrit sur leur compte commun en légende de photos sur lesquelles ils grimacent, s'embrassent et se marient.

Une union réussie qui a débuté sur un parking ! C'est ce qu'on apprend aussi grâce à cette publication. Alors que certains s'embrassent à la terrasse d'un café, au cinéma ou pour les plus romantiques lors d'un dîner aux chandelles, eux, ont choisi un lieu inattendu, voire un peu glauque. Ils expliquent : "6 ans c'est la date à laquelle on s'est donnés le baiser le plus long de la galaxie un midi après un domac [Mcdo, ndlr] sur le parking de Carrefour." Un premier baiser qui apparemment leur correspond puisqu'ils ajoutent, " [C'est] tout nous !".