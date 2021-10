Diaporama Diana et Gérôme Blois (Familles nombreuses) : Leur 1er baiser ne fait pas vraiment rêver

2 / 9

Diana et Gérôme Blois "Familles nombreuses, la vie en XXL" sont à la tête d'une famille recomposée de neuf enfants : Anaïs (21 ans), Clara (20 ans), Mathéo (19 ans), des jumelles Lola et Sarah (9 ans), Ethan (14 ans), Ilona (16 ans) mais aussi de Juliette (4 ans) – leur fille commune – et Louane (9 ans) – née de la relation de Gérôme avec son ex-compagne.