Diana Blois (Familles nombreuses) émue : sa fille Clara passe un grand cap avec son chéri

C'est le cycle de la vie. Il arrive un jour où toutes les mamans doivent se résoudre à laisser leurs enfants voler de leurs propres ailes mais non sans peine. Diana Blois a vraisemblablement été très affectée par le départ de sa fille Clara, 20 ans, mardi 24 août 2021. Cette dernière a en effet laissé sa famille et sa ville de Montpellier pour aller s'installer à Lyon avec son chéri Flavio. Après cet envol, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a partagé sa "tristesse" en story Instagram en filmant ses derniers instants avec sa fille. Après quoi, la femme de Gérôme a relativisé en pensant à la jeune femme accomplie qu'est devenue Clara.

"On fait des enfants pas pour les garder pour soi, on le sait. C'est pour les faire grandir, les élever, pour les faire devenir de chouettes adultes. Et je suis plutôt très fière de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter malgré tout : "Clairement, je suis partagée entre le fait d'être très heureuse et très fière de Clara. Elle a trouvé un chéri adorable, ils partent faire des études qu'ils aiment. J'ose espérer qu'elle va être très épanouie dans ce qu'elle a choisi, une école de design sur Lyon. Mais mon coeur de maman, c'est différent. Idéalement, j'aurais aimé garder mes enfants à proximité. Là je sais qu'on va voir peu Clara", redoute-t-elle déjà avec émotion, rappelant qu'il y a trois heures de route entre Montpellier et Lyon.

Diana Blois ne s'habitue décidément pas aux départs de ses enfants, elle qui a déjà vécu celui d'une autre de ses aînées, Anaïs (21 ans), qui s'est installée avec son chéri Hugo en avril dernier à Montpellier, soit dans la même région que les Blois. Son fils Mathéo, âgé de 19 ans, restera lui aussi à Montpellier où il compte se mettre en ménage avec sa petite-amie Léa. "Ça y est, il y a presque trois grands qui sont partis de la maison... En peu de temps, ça fait beaucoup... On va se retrouver qu'avec 6 enfants... Ça fait vraiment bizarre, vraiment bizarre... Alors petit message à ceux qui restent à la maison, s'il vous plait, ne partez pas tout de suite...", déclare encore Diana Blois.

Après Anaïs, Clara et Mathéo, Diana Blois a accueilli quatre autres enfants nés de la même relation : les jumelles Lola et Sarah, 9 ans, Ethan, 14 ans, et Ilona, 16 ans. Elle a ensuite eu avec son mari Gérôme la petite Juliette, 4 ans. Et il y a aussi Louane, 9 ans, que Gérôme a eu avec son ex-compagne.