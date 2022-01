Ambre Dol (Familles nombreuses) : "Doutes" et les "paroles blessantes"... elle évoque sa relation avec Alexandre

Le mardi 18 janvier 2022 était une journée particulière pour Ambre Dol. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL et son mari Alexandre fêtaient leurs 5 ans d'amour. A cette occasion, la mère de Joaquim, Winona (3 et 2 ans, fruit de son union avec Alexandre), Jade, Maëlys et Lizandro (14, 12 et 7 ans, nés d'une précédente relation) s'est confiée sur son couple.

Il y a cinq ans, le regard d'Ambre Dol et Alexandre s'est croisé pour la première fois. Et tous deux ont fini par se mettre en couple. Une divine idylle qui dure, encore aujourd'hui. Mais, comme pour tous les couples, les tourtereaux dont on peut suivre la vie sur TF1 connaissent parfois des moments difficiles. Et la mère de famille ne l'a pas caché en légende de sa publication Instagram.

Ambre Dol a posté une vidéo dans laquelle on peut la voir complice avec Alexandre. Un passage de la demande en mariage du charmant brun apparaît notamment dans les belles images. La jolie blonde a précisé qu'entre eux, il y a eu "des hauts, des bas, des mots d'amour, des disputes, de la joie, de la tristesse, du bonheur, des doutes, de la tendresse, de la colère, des je t'aime, des paroles blessantes, des rires, des larmes. Mais toujours de l'amour".

"Ne croyez pas que nous sommes un couple parfait. (...) Il faut savoir faire face à nos défauts respectifs, à l'incompréhension, à la communication parfois absente ou sourde, aux désaccords, à nos faiblesses, nos forces et nos doutes", a précisé Ambre Dol. Ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille entre Alexandre et elle, mais quoi qu'il arrive, ils ont vaincu les périodes difficiles qui ont pu se dresser devant eux. Et la mère de famille n'est pas peu fier du chemin qu'ils ont parcouru jusqu'ici. "Retenons une chose : notre plus belle force s'appelle l'amour", a-t-elle conclu.

L'homme de sa vie c'est Alexandre et elle en est certaine. C'est pour cette raison qu'elle a accepté sa demande en mariage. C'est en juillet dernier que leur union a été célébrée avec leurs proches au grand domaine du Petit Roulet en Provence. Une belle cérémonie que les téléspectateurs de TF1 ont récemment pu voir dans Familles nombreuses.