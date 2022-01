"Très grosse pression" : Alexandre Dol (Familles nombreuses) pris de panique avant son mariage avec Ambre

Le grand moment est arrivé. Après avoir suivi les préparatifs du mariage d'Ambre Dol (36 ans) et Alexandre (34 ans) dans Familles nombreuses, les téléspectateurs de TF1 ont enfin pu découvrir le début de la cérémonie, dans l'épisode du 4 janvier 2022. L'occasion de voir que le charmant brun était très stressé.

"Avec Ambre on a décidé de respecter les traditions, du coup cette nuit je n'ai pas dormi avec Ambre et on se prépare séparément", a tout d'abord confié Alexandre Dol. Le couple et les convives ont investi le grand domaine du Petit Roulet en Provence. C'est donc là-bas que tout ce beau petit monde s'est préparé. Le père de famille a enfilé son costume trois pièces bleu marine, aidé par sa maman. "Gros stress qui me tombe dessus. Jusqu'à présent je la prenais à la cool. Mais là d'un coup, pris de panique complet. Très grosse pression, je n'arrivais plus à fermer les boutons. Je tremblais... Tout d'un coup, je réalise que c'est le moment venu, qu'on y est", a-t-il avoué face caméra.

Mais son envie de dire oui à celle qu'il aime a vite repris le dessus. Alexandre n'avait qu'une hâte, retrouver Ambre. La maman de Joaquim, Winona (3 et 2 ans fruit de son union avec Alexandre), Jade, Maëlys et Lizandro (14, 12 et 7 ans, nés d'une précédente relation) avait "des papillons dans le ventre" avant de retrouver l'homme qu'elle aime. Ce n'est que lorsqu'elle était en route pour le retrouver qu'elle a ressenti une petite pression. "Ca me dépasse", a-t-elle précisé.

Lors du prochaine épisode, les téléspectateurs auront le plaisir de découvrir l'arrivée d'Ambre Dol à cheval. Comme une princesse qui rejoint son prince charmant a-t-elle expliqué. Une union qui promet d'être émouvante pour le couple et leurs proches.

En réalité, c'est en juillet dernier que la mère de famille - qui n'aura plus d'autres enfants - et son cher et tendre se sont unis pour le meilleur et pour le pire. Sur les réseaux sociaux, leur communauté avait pu découvrir quelques clichés du jour J.