"Je ne porterai plus la vie" : une maman de Familles nombreuses fait de déchirantes confidences

Du lundi au vendredi, les téléspectateurs de TF1 peuvent suivre l'émission Familles nombreuses. Les Gayat, les Pellissard ou encore les Blois partagent leur quotidien avec leurs nombreux enfants. La famille Dol fait aussi partie de cette belle aventure. Ambre (37 ans) est maman de cinq enfants comme le public peut le voir dans l'émission. Et, à son grand regret, jamais un petit sixième ne viendra agrandir la tribu.

Le 28 septembre 2021, la charmante infirmière urgentiste et pompier volontaire a réalisé une session de questions/réponses avec ses abonnés Instagram. Et un internaute a voulu savoir si elle souhaitait que Joaquim, Winona (fruit de son union avec Alexandre), Jade, Maëlys et Lizandro (nés d'une précédente relation) aient un petit frère ou une petite soeur supplémentaire. Ambre Dol a alors fait une déchirante confidence : "Il est difficile pour moi d'accepter que je ne porterai plus la vie... J'essaye de me faire une raison !!! Le désir de maternité est bien présent ! Je me réveille parfois à 4h du matin en y pensant. Mais j'ai passé une année difficile. J'étais vraiment très fatiguée et je me dis qu'un enfant en plus ça risque de m'achever avec le rythme de travail que j'ai."

Ambre n'a ensuite pas caché à ses abonnés qu'entre son travail qui lui prend beaucoup de temps, sa vie personnelle et le tournage, elle était souvent "dépassée et fatiguée". "Je pense que je ne dors que cinq heures par nuit pour éviter du retard", a-t-elle ajouté. Fort heureusement elle peut compter sur son bel Alexandre, qu'elle a épousé l'été dernier, pour l'épauler du mieux possible.

Fin juillet déjà, Ambre évoquait sa grande fatigue sur son fil d'actualité Instagram. La candidate de Familles nombreuses révélait qu'elle avait frôlé le burn-out car elle avait "un peu trop tiré sur la corde". Espérons donc pour la maman qu'elle réussira à tout gérer, tout en ne manquant pas de prendre soin d'elle.