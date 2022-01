Familles nombreuses : Nouvelle vie pour un clan emblématique, grande annonce en photo !

C'est donc pour suivre le papa, militaire de profession, que les Jeanson quittent Paris. En story, la jeune maman s'explique davantage sur ce déménagement à venir. "On est franchement hyper contents de cette nouvelle. Ça fait plusieurs semaines qu'on le sait, on voulait le garder pour nous dans un premier temps. C'est dans six mois, ça va passer très vite. Il y a d'ici là une montagne de choses à faire, confie Marie-Alix. Le déménagement va se faire en deux temps. Une partie de nos affaires va rester en France au garde-meubles, une autre partie qui va partir là-bas un peu avance. On habitera dans un meublé. Ça va être un peu compliqué mais ça va se faire, ce n'est pas la première fois qu'on déménage."

Un changement bien accueilli par les cinq enfants de la famille qui ont l'habitude des déménagements et qui ont, comme l'indique leur maman, déjà très hâte de se faire de nouveaux copains dans ce petit coin de paradis qui baigne dans l'Océan Indien.

Rappelons que la famille Jeanson a participé à la toute première saison de Familles nombreuses, la vie en XXL avant de quitter le show... pour mieux revenir en 2021 ! Après leur pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, ils partageront désormais leur nouvelle vie à la Réunion.