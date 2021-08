Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : L'éducation qu'elle donne à ses filles critiquée, elle monte au créneau

Les Santoro, les Gayat, les Pellissard... ils manquent tous aux téléspectateurs en cette période estivale ! Vacances oblige, TF1 diffuse en ce mois d'août un format inédit de Familles nombreuses, la vie en XXL, un peu différent de d'habitude, puisqu'il met en vedette d'autres clans. Heureusement, les réseaux sociaux permettent à ceux qui le veulent de ne pas perdre totalement le contact. Ce qui a du bon et parfois du mauvais.

Personnalité favorite du programme depuis ses débuts, en juillet 2020, Amandine Pellissard fait également l'objet de multiples critiques. On reproche notamment à la mère de famille, qui a huit enfants et bientôt un neuvième, d'allègrement profiter de la CAF. Mais c'est l'éducation qu'elle donne à ses filles qui a été épinglée, récemment, puisque la star de la première chaîne les laisse se maquiller malgré leur très jeune âge, comme beaucoup on pu le constater sur Instagram.

J'ai trouvé ça particulièrement déplacé

Ces réflexions désobligeantes, forcément, ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. "J'ai trouvé ça particulièrement déplacé, explique Amandine Pellissard sur les réseaux sociaux, le 16 août 2021. C'est les vacances. Si ma fille me demande l'autorisation de se mettre du rouge, du rose, du orange, du bleu, et que je l'autorise, c'est moi que ça regarde. Je laisse plus de marge à mes enfants, sur toutes les autorisations, sur les horaires de coucher, sur les artifices et les fantaisies, les horaires de repas. Chez nous, vacances, c'est synonyme de vacances, de relâchement, de fantaisie, et si ma fille ça lui fait plaisir de se mettre de la couleur sur ses yeux, sur ses joues, sur ses lèvres, parce que c'est les vacances et qu'elle est avec moi, que je lui autorise, c'est mon problème."

Les Pellissard sont actuellement en vacances à Paris. Pour monter en haut de la Tour Eiffel et visiter le musée du Louvre ? Peut-être bien. Mais pour passer à la Clinique des Champs-Elysées, surtout. Comme elle l'a partagé ces dernières heures, Amandine Pellissard est allée s'offrir quelques injections de Botox pour amoindrir ses "rides du lion" et ses "pattes d'oie", des injections d'acide hyaluronique au niveau des lèvres ainsi qu'une séance de coolsculpting. Autant joindre l'utile à l'agréable...