Diane Tell, divorcée : "Les incompatibilités de vie séparent"

Sur son 18e album, Haïku, la chanteuse Diane Tell fait la place au sujet de l'amour et propose notamment le titre Il ne m'aime pas. L'occasion pour la star de faire le point sur sa propre vie sentimentale. Pour Ici Paris, elle a évoqué les hauts et bas et de sa vie amoureuse...

"On a tous connu des amours non partagées. (...) J'ai dû connaître des expériences comme celles-là dans ma vie, même dans mon tout jeune âge. Le sentiment n'est pas réciproque. Les personnes ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, ou ne sont pas libres", explique Diane Tell. Et l'interprète des tubes Si j'étais un homme ou La Légende de Jimmy de poursuivre ses confidences sur sa rupture avec Jérôme Savary, puis son divorce avec Pierre Arostéguy, survenu en 2017. "Jérôme n'est plus de ce monde. Avec Pierre, on est restés amis. Les incompatibilités de vie séparent. On s'adore, mais malheureusement, on n'a parfois pas le même cahier des charges", dit-elle.

Diane Tell, qui affirme ne pas avoir de regrets à ne pas être devenue mère, affirme avoir dans le fond un besoin de solitude. "L'artiste a besoin de liberté, de solitude pour écrire des chansons, composer, répéter, lire, écouter. Le conjoint, l'ami, le compagnon peut partager certaines choses, mais pas tout. Je suis toujours assez heureuse, quoi qu'il arrive", jure-t-elle. Désormais, c'est seule qu'elle habite en Suisse, tout en faisant des voyages dans son Québec natal pour voir sa mère et ses frères, et pour mener à bien quelques projets professionnels. Bien dans ses baskets, elle n'est pas à la recherche d'un homme. "Quand on cherche, on ne trouve pas", clame-t-elle.

Thomas Montet

