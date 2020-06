Dick Rivers enterré à Paris : sa veuve Babette explique enfin son choix

Non seulement elle traversait une épreuve, mais elle s'est mise une partie de la population à dos. Le 24 avril 2019, alors qu'il aurait précisément dû fêter ses 74 ans, Dick Rivers est mort. Il a poussé son dernier souffle, plutôt que de souffler ses bougies. Et son épouse Babette, sa partenaire depuis l'année 1979, a dû prendre une décision terrible : celle de l'endroit où il reposerait en paix, pour l'éternité. Le chanteur, bien qu'originaire de Nice, dans les Alpes-Maritime, a été enterré en notre capitale, dans le dix-huitième arrondissement. "On m'a fait le reproche, se souvient-elle dans les colonnes de Nice Matin. Mais, son fils est à Paris, son petit-fils, moi aussi. Il a vécu cinquante ans à Montmartre. Je vais le voir trois fois par semaine... Je comprends que les Niçois soient déçus, j'en suis désolée, mais c'est comme ça."

Les fans de Dick Rivers – Hervé Forneri de son vrai nom – étaient les bienvenues aux obsèques, quand elles ont eu lieu le 2 mai 2019. Ils vont aussi avoir droit à leur lot de consolation. En réalité, Si Babette a pris la parole dans les journaux, c'est parce qu'elle prépare un doux hommage à son aimé. Il y a trente ans, le rocker avait partagé une tournée commune avec Francis Cabel, et des enregistrements inédits de l'époque sortiront bientôt dans un coffret CD et DVD inédits, dont une vingtaine de chansons enregistrées en live et des bonus studio. "Il n'aimait pas qu'on lui rabâche les années soixante, se souvient sa veuve. Il se foutait de tout, des modes, il disait: 'Je suis ringard un jour, un autre je suis branché'..." Plus que jamais, pourtant, le public se délectera de ses sonorités sixties.

J'ai vécu depuis l'âge de dix-sept ans avec lui

Le temps passe et elle a beau se replonger dans les souvenirs, Babette ne se fait pas vraiment à l'absence de Dick Rivers, disparu des suites d'un cancer fulgurant. Bien qu'elle ait l'opportunité de lui rendre visite dès qu'elle le peut. "Ma vie a changé, regrette-t-elle. Quand on perd l'homme de sa vie... J'ai vécu depuis l'âge de dix-sept ans avec lui, je l'ai suivi partout. Il me manque énormément. C'était quelqu'un de généreux, d'humain, de drôle. Il était chiant parfois, comme tout le monde, mais c'était un grand..."