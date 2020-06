Dimitri Payet : Son gros sacrifice financier pour l'OM après les moqueries

S'est-il fait remonter les bretelles ? Un communicant lui a-t-elle conseillé de redorer son blason ? Ou peut-être a-t-il pris tout simplement le temps de la réflexion ? Quoi qu'il en soit, le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, a finalement accepté de revoir son salaire à la baisse...

Le joueur de 33 ans a prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2024 en baissant nettement son salaire et en préparant une reconversion, a-t-il annoncé samedi 27 juin 2020. "J'aime le club et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour l'aider à grandir. Je suis extrêmement heureux, c'est pour moi un jour important. Le club est venu me chercher il y a un certain nombre d'années quand j'en avais besoin, ils ont fait ce qu'il fallait pour me faire revenir. Ce que le club m'a donné, j'ai envie de lui rendre", a expliqué Payet lors d'une conférence de presse aux côtés de son président Jacques-Henri Eyraud et de son entraîneur André Villas-Boas.

Le salaire du joueur va être divisé par deux pour 2020-2021 et une baisse de 30% est actée pour 2021-2022. Sur les deux années de plus de son contrat, de 2022 à 2024, Payet a ensuite accepté que "son salaire de base soit réduit de 40 à 60% et a renoncé à ses primes de qualification européenne", a ajouté le dirigeant. Enfin "une grande partie de sa rémunération de ses deux dernières" années de contrat sera indexée au nombre de matches disputés par Payet, précise l'AFP.

Le 31 mai, le joueur avait été moqué suite à son interview accordée au Journal de la Réunion. Refusant de baisser son salaire, le papa de bientôt quatre enfants déclarait alors : "Mon rôle est de défendre mes intérêts et ceux de ma famille, sans pour autant mettre en péril le club." Dimitri Payet, que l'on a aussi pu voir en équipe de France depuis sa première sélection en 2010, avait évoqué "des crédits importants à honorer, des engagements à tenir." De quoi faire le bonheur des réseaux sociaux et CM...