Dita Istrefi agressée par son ex : la candidate "défigurée" et bientôt opérée

Sur son compte Instagram, Aquababe a quant à lui dévoilé une discussion entre Dita et lui. "Il était super gentil puis il est devenu exécrable parce que moi j'étais sur mes gardes. Et on s'est embrouillés. (...) Il a commencé à devenir fou mais je sentais qu'il allait me taper. Il m'a mis une pêche de toutes ses forces et ça a suffit pour me fracturer la moitié du visage. Je n'ai pas encore vu d'ophtalmo mais je pense que j'ai un décollement également", peut-on lire sur la capture dévoilée par le blogueur.