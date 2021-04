DMX, "un ange de Dieu" : l'hommage poignant de son ex-femme Tashera

À travers un texte touchant, l'ex-femme de DMX a tenu à lui rendre hommage sur Instagram. Le 11 avril 2021, Tashera Simmons a célébré son 50ème anniversaire et a souhaité revenir sur sa vie avec le père de ses quatre enfants : Xavier, Tacoma, Praise Mary Ella et Sean. Mariés en 1998, Tashera et DMX s'étaient séparés en 2005 avant de divorcer en 2012. Bouleversée par la mort de son ex-époux, l'actrice a partagé un diaporama de nombreuses photos de DMX retraçant leur histoire d'amour.

En légende, elle écrit : "Je célèbre ma vie aujourd'hui, reconnaissante envers Dieu pour les 50 années qu'il m'a accordées. Mais maintenant, je célèbre aussi mon ex-mari, mon meilleur ami, mon partenaire spirituel, mon mentor. (...) Joyeux 50e anniversaire à moi. Avec beaucoup de prières, de tiraillements. Des pleurs et des montagnes russes d'émotions. Je ne pouvais pas me résoudre à célébrer et à clore les 50 derniers ans de ma vie sans célébrer la vie de l'une des personnes les plus importantes au monde pour moi, mon ex-mari."

La vie est si fragile

Peinée par le décès si brutal du rappeur qui a été pendant de longues années son âme soeur, elle ajoute : "Je suis tellement reconnaissante envers Dieu et honorée du fond de mon coeur, Pour l'opportunité, pendant ce voyage, de m'être mariée avec un vrai disciple et un ange de Dieu (...) Tout ce que nous avons traversé était nécessaire. Cela a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Alors que j'entre dans un nouveau chapitre de la vie, je ne marche pas de la même manière. La vie est si fragile et si spéciale en même temps ! Mes leçons de vie m'ont élevé pour devenir un puissant guerrier de Dieu ! Aimante, résiliente et forte !"

Reconnaissante pour tous les messages de condoléances reçus, elle indique : "Merci à tous pour votre amour et vos messages. C'est une période très difficile en ce moment pour moi et ma famille... mais j'ai appris de l'un des hommes les plus forts que je connaisse... Nous surmonterons cette épreuve. Que Dieu vous bénisse."