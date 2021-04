DMX entre la vie et la mort : son ex-femme et sa fiancée unies dans la douleur

L'heure est désormais à l'espoir et aux prières. De nombreux proches, fans et amis se sont rassemblés devant le White Plains Hospital de New York afin d'apporter leur soutien à DMX. Depuis lundi, une centaine de personnes et des journalistes se tiennent devant l'établissement, après la crise cardiaque du rappeur qui l'a laissé dans un état végétatif.

Ce père de famille de 50 ans a été admis en unité de soins intensifs et placé sous respirateur. Une machine le maintient désormais en vie. Parmi ceux qui campent devant l'hôpital, on peut citer l'ex-femme de DMX, Tashera Simmons, unie avec la fiancée actuelle de l'artiste, Desiree Lindstrom. On les voit se serrer l'une contre l'autre pendant que des fans aux gros ballons "DMX" scandaient son nom.

Une procession de motos a ensuite parcouru la rue devant l'établissement au son de hits de DMX parmi lesquels Ruff Ryders' Anthem. "On ne peut pas rêver meilleur artiste", s'est exclamé un ami de la famille, AB Butler, confiant à l'AFP avoir "le coeur brisé".

Pour l'heure, on ne sait pas vraiment de quoi DMX souffre exactement. L'avocat du rappeur Me Murray Richman a simplement indiqué qu'il s'agissait d'une crise cardiaque, sans en dire plus sur ses causes. Plus tôt, TMZ.com avançait que DMX aurait fait une overdose. "Je refuse de répondre à ça, parce que je ne sais personnellement pas", a répondu l'avocat au site américain, questionné sur cet éventuel abus de substances. Toujours d'après TMZ, DMX aurait suivi une cure de désintoxication après son année d'emprisonnement pour évasion fiscale, en 2020.

L'entourage du rappeur lui a accordé tout son soutien. Missy Elliott, Snoop Dogg, Viola Davis et tant d'autres lui ont adressé des messages d'espoir depuis la médiatisation de son hospitalisation vendredi.

DMX avait signé un contrat avec Columbia Records en 1992 avant de publier son premier album six ans plus tard. Nommé trois fois aux Grammy, le rappeur new-yorkais avait collaboré avec les plus grands, de Jay-Z à Pop Smoke en passant par Method Man et Machine Gun Kelly.