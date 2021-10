Donna D'Errico (Alerte à Malibu) : Décolleté XXL, l'actrice de 53 ans toujours aussi canon !

Sur Instagram, l'actrice a partagé quelques clichés de sa soirée en indiquant : "Hier soir, à Santa Monica, j'ai célébré la grande ouverture de Saint, une boutique de mon amie @ira_mira. Cet être humain merveilleux fait don des recettes des ventes à l'hôpital pour enfants de St. Jude. Quel plaisir d'assister à cet événement magnifiquement organisé, de voir des amis merveilleux, de soutenir une bonne cause, puis de rentrer chez moi et de me souvenir de toute ma soirée. La vie est belle. Merci de m'avoir invitée, Ira."

Donna - qui a souffert de problèmes d'alcoolisme dans le passé - a confié la veille de cette soirée être sobre depuis plus d'un an dans un post très émouvant. "Aujourd'hui, cela fait un an que je n'ai pas bu d'alcool. Beaucoup de choses vraiment cool ont commencé à se produire lorsque j'ai arrêté de boire. J'ai commencé à prendre des décisions conscientes dans tous les domaines de ma vie."