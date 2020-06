Donna d'Errico (Alerte à Malibu) : Canon à l'avant-première de sa nouvelle série

En vingt-cinq ans de carrière, Donna d'Errico s'est bâtie une filmographie honorable, marquée par son rôle dans Alerte à Malibu. Elle a retiré son fameux maillot de bain rouge et s'est placée derrière la caméra pour son nouveau projet. L'actrice et réalisatrice l'a dévoilé en grande pompe ce lundi 15 juin, date de son avant-première.

C'est une série télé, baptisée Paparazzi X-Posed, que Donna d'Errico réalise ! La bombe de 52 ans avait organisé ce lundi 15 juin 2020 une projection en avant-première, un des premiers événements publics et médiatisés depuis le début de la pandémie de virus Covid-19 et le confinement qui a suivi. L'événement a eu lieu dans une résidence privée du quartier de Studio City, à Los Angeles.

"Super soirée aujourd'hui à l'avant-première et sur le tapis rouge de la série que j'ai produite et réalisée, Paparazzi X-Posed !! Merci à tous ceux qui sont venus, tout le cast inclus ! Je compte sur tout le monde pour la regarder. (...) Je publierai le lien bientôt !!", a écrit @donnaderrico sur Instagram après la projection. L'actrice, canon en tailleur noir révélant son décolleté, a notamment pu compter sur les présences de Ian Ziering, un autre héros de série des années 90 (Beverly Hills, 90210), ainsi que Bai Ling et Al Burke, qui apparaissent tous les deux dans Paparazzi X-Posed.

En attendant de pouvoir regarder les épisodes de la série, les admirateurs peuvent toujours contempler les ravissantes photos de Donna d'Errico postées sur Instagram. Anciens ou récents, ces clichés font le bonheur de ses plus de 270 000 followers Instagram !