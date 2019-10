Donna d'Errico (Alerte à Malibu) : À 51 ans, elle est toujours canon

Ce 19 octobre, une foule de stars ont arpenté le tapis rouge pour la bonne cause. Kim Basinger, Donna d'Errico, Moby, Chrissy Metz ou encore Mena Suvari se sont retrouvées pour les 35 ans de l'association Last Chance for Animals, à Los Angeles. Cette organisation à but non lucratif fondée en 1984 par l'acteur Chris DeRose défend, comme on peut s'en douter, les droits des animaux.

Donna d'Errico, la bombe d'Alerte à Malibu, est apparue resplendissante malgré ses 51 ans. Pour l'occasion, elle portait une robe dos nu à effet métallisé signée Ximena Valero au décolleté plongeant. Si elle a opté pour un gloss nude, elle arborait un smokey eyes charbonneux brun foncé. Vegan et activiste de la cause animale, Donna d'Errico a reçu le prix de la célébrité militante de l'année.

Kim Basinger n'a pas été en reste ce soir-là. Sobrement vêtue d'un smoking blanc cassé et d'une paire de Converse, l'actrice mythique de 9 semaines ½ s'est vu remettre le prix Albert Schweitzer. "J'aime mon boulot d'actrice, a avoué l'ex-femme d'Alec Baldwin, mais quand je me bats pour les animaux, c'est mon coeur qui parle. (...) Nous avons un gros problème et c'est bien plus grave que nous l'avions imaginé."

Chris DeRose et Kim Basinger ne cachent pas leur admiration mutuelle : "Cet homme est l'un de mes héros", dit-elle. De son côté, l'acteur est ravi que Kim Basinger réponde toujours présente pour soutenir les animaux. "Je ne connais personne d'autre qui a fait autant que Kim. Peu importe la raison pour laquelle je demande de l'aide, elle est toujours présente et je ne vois pas qui d'autre je pourrais honorer."