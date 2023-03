Kim Basinger méconnaissable : le visage de la star complètement transformé

Le 6 mars dernier, la famille Baldwin-Basinger s'est retrouvée à Los Angeles à l'occasion de la baby shower de Ireland Baldwin, fille unique de l'ancien couple d'acteurs Alec Baldwin et Kim Basinger. Cette dernière est enceinte de son premier enfant à 27 ans.

Tandis que son père est toujours en plein combat judiciaire suite à l' accident mortel qu'il a provoqué sur le tournage de Rust il y a plus d'un an (il a tué une personne de l'équipe après lui avoir tiré dessus non intentionnellement), Ireland Baldwin avec sa mère l'arrivée prochaine de son bébé. La baby shower s'est déroulée dans un lieu pour le moins particulier : un club de strip-tease à Los-Angeles.

Si Alec Baldwin n'a pas répondu à l'appel, son ancienne femme est quant à elle apparue main dans la main avec son compagnon Mitch Stone dans un tailleur très classe gris. Cette rare apparition de Kim Basinger n'a pas manqué de faire réagir en raison de la transformation physique impressionnante de la star de 8 mile.

Bien que l'ancien mannequin soit bientôt grand-mère, elle n'a pas pour autant laissé de place aux rides sur son visage et est visiblement passée sous le bistouri pour de nombreuses interventions plastiques ces derniers mois. En effet, c'est une Kim Basinger complètement métamorphosée qui est apparue devant le club de strip-tease hollywoodien, visage lifté, pommettes rehaussées, peau luisante. La star américaine a opté pour un tout nouveau physique à l'occasion de son grand retour devant les caméras.

Le grand retour de Kim Basinger

Kim Basinger revient pour le plus grand bonheur de ses fans, à l'occasion du remake de son premier film à succès 9 1⁄2 Weeks , dans lequel elle partageait l'écran au côté de Mickey Rourke. Cette fois-ci, Kim Basinger interprétera le rôle d'une professeure d'université et délaisse sa place de star principale. Le projet est attendu sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

Si les nom des acteurs principaux n'ont pas encore été révélés, le film aux inspirations de 50 nuances de Grey sera, cette fois-ci, "beaucoup plus fidèle au livre" que le premier opus sorti en 1986, écrit par la défunte journaliste américaine Ingeborg Day.

Après une dernière apparition en 2017 dans le film 50 nuances plus sombre, Kim Basinger enfilera à nouveau sa casquette d'actrice après six ans d'absence.