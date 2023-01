Kim Basinger et Alec Baldwin : leur fille Ireland annonce une grande nouvelle, photo à l'appui

Ce ne sont pas mes affaires

A noter que ce bébé, Ireland l'attend sans aucun doute avec le musicien André Allen Anjos, connu sous le nom de RAC, avec qui elle partage sa vie depuis quelques mois désormais. Son père Alex Baldwin va donc, pour la première fois, goûter aux joies d'être grand-père, lui qui pour rappel, est à la tête d'une grande famille car il est le père de sept autres enfants avec sa femme Hilaria (Carmen, née en 2013, Rafael, né en 2015, Leonardo, né en 2016, Romeo, né en 2018, Eduardo, né en 2020, et María Lucía Victoria, née en 2021 par mère porteuse).

Précisons d'ailleurs qu'en mars dernier, Ireland avait été obligée de répondre, sur Instagram, aux internautes qui lui demandaient son avis sur la longue famille fondée par son père. "Je reçois d'innombrables messages de personnes obsédées de manière alarmante par mon père et sa famille", avait-elle précisé. Et d'ajouter : "Ce ne sont pas mes affaires." La top model reste concentrée sur sa vie dans l'Oregon avec son nouveau compagnon et donc bientôt, son premier enfant.