Tir mortel d'Alec Baldwin : Les images choc de l'accident rendues publiques

Seulement quelques jours après son retour public sur le tapis rouge, Alec Baldwin fait de nouveau parler de lui concernant l'affaire du tir mortel survenu sur le tournage du film Rust. Cette fois ce sont des dizaines de pièces à conviction (photo de l'arme, lieux du crime, vidéo de l'interrogatoire, etc) qui ont été rendu public par la police de Santa Fe.

Sur la fameuse vidéo publiée, on voit un attroupement des secours et des policiers autour de la victime Halyna Hutchins au milieu du décor de Western. Dans le prolongement on reconnait Alec Baldwin barbe blanche encore dans son costume de cinéma se diriger vers le policier pour se présenter comme le "tireur". Choqué l'acteur s'est ensuite assis avant que des agents ne reviennent vers lui pour l'emmener au poste subir un interrogatoire. Sur quelques fragments de vidéo, il est possible d'entendre le comédien affirmer aux policiers : "Le pistolet devait être vide! Mais j'ai répété avec une arme avec une balle à l'intérieur, (...) Je suis sans voix. J'ai besoin de savoir comment cela a pu se produire! D'où vient cette balle?" Le réalisateur et scénariste du film Joel Souza avait également été blessé à l'épaule par la balle qui a transpercé la directrice de la photographie. "Nous étions en train de tourner, tout allait bien. Joel était mon ami. Je suis un des producteurs du film. On a travaillé sur Rust ensemble pendant trois ans" a expliqué Alec Baldwin sur le sujet (voir diaporama).

Joel Souza a, lui aussi, pu donné sa version des faits aux autorités, déclarant, "il y a eu un 'bang' très fort, et j'ai eu l'impression que quelqu'un me frappait à l'épaule et j'étais à terre. Et j'ai vu Halyna Hutchins avec du sang couler dans son dos."

Depuis, l'enquête continue à Santa Fe. Le shérif attend notamment des résultats balistiques pour classer l'affaire. La famille de la victime est, elle, très en colère contre le comédien de Beetlejuice et des Infiltrés. A la mi-avril, les producteurs du film ont été condamnés à une amende de 136 000 dollars pour manquement à la sécurité du tournage.