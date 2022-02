Alec Baldwin : La famille d'Halyna Hutchins, décédée sur le tournage, porte plainte contre lui

Une situation qui s'aggrave pour Alec Baldwin ! Une plainte vient en effet d'être déposée contre lui selon l'AFP par la famille d'Halyna Hutchins, la femme décédée le 21 octobre dernier sur le tournage de son dernier film. Alors qu'il répétait une scène avec une arme, il avait accidentellement tiré sur la directrice de la photographie de 42 ans.

Normalement chargé à blanc, l'arme était en réalité équipée de munitions réelles et avait provoqué la mort de la jeune femme. L'acteur avait assisté aux obsèques et soutenu la famille de sa victime. Cependant, il avait expliqué quelques mois plus tard dans une interview pour ABC "ne pas se sentir coupable ni même responsable", car la cinéaste lui avait demandé de pointer vers elle son revolver.

Le mari et le fils de celle-ci ont donc décidé de porter plainte contre Alec Baldwin, également producteur du film. En effet, ils estiment que l'équipe n'avait pas été dotée d'équipements de protection suffisants et qu'environ "15 critères" de sécurité avaient été ignorés sur le tournage du film dans un ranch à Santa Fe.

L'avocat de la famille, Me Panish, a également estimé qu'une arme factice aurait dû être employée au lieu d'une arme opérationnelle. Sur ce point, la police avait également ouvert une enquête criminelle et cherchait à savoir comment des munitions réelles avaient pu se retrouver sur le tournage, une situation inédite et normalement interdite.

Une plainte déposée qui devrait rapporter à la famille une "somme substantielle" selon l'avocat. Et ce n'est pas la seule à avoir été déposée contre Alec Baldwin, puisque le chef éclairagiste avait déjà fait part à la police de la négligence de l'acteur, de la production et de l'armurière Hannah Gutierrez-Reed. Celle-ci, qui s'était retrouvée sous le feu des projecteurs, avait elle-même accusé l'homme qui avait fourni les munitions.

La situation est donc difficile pour les membres de l'équipe de tournage qui avaient tous été très touchés par ce drame. Le réalisateur du film avait également été touché par la balle tirée accidentellement mais s'en était sorti quelques jours plus tard.