Tir mortel d'Alec Baldwin : le père d'Halyna Hutchins parle pour la première fois depuis le drame

Le cinéma du monde entier a les yeux rivés vers Hollywood, depuis le tragique accident survenu sur le tournage de Rust et qui reste inexpliqué pour le moment. Le 21 octobre dernier, Alec Baldwin est en train de tourner une scène de son prochain western lorsqu'il tire avec son arme à feu et tue accidentellement la directrice de la photographie, Halyna Hutchins. Cette dernière est alors transportée d'urgence à l'hôpital du Nouveau-Mexique, tout comme son collègue Joel Souza, le réalisateur, blessé à l'épaule mais s'en sortira. Touchée à l'abdomen, cette jeune maman de 42 ans meurt des suites de ses blessures, laissant derrière elle son mari Matthew et leur fils Andros, âgé de 9 ans.

Bouleversé par ce drame, Alec Baldwin a présenté ses condoléances à la famille, dans un tweet. Le veuf a également pris la parole publiquement et a indiqué qu'il soutenait le comédien de 63 ans, qui a décidé de faire une pause dans sa carrière après cette tragédie. Récemment, d'autres membres de la famille d'Halyna Hutchins ont pris la parole.

Interrogé par le journal britannique The Sun, Anatoly Androsovych, le père de la défunte a dit qu'il n'en voulait pas à Alec Baldwin mais bien à l'équipe d'armuriers du film. "Nous ne pouvons toujours pas croire que Halyna est morte et que sa mère perd la tête, à cause du chagrin. Mais je ne tiens pas Alec Baldwin pour responsable - c'est la responsabilité des professionnels qui manipulent les armes", a-t-il confié.

Les soupçons sont d'ailleurs tournés vers l'assistant réalisateur et la jeune responsable de l'armurerie. L'ancien militaire a indiqué que sa femme et sa fille Svetlana devraient bientôt le rejoindre aux Etats-Unis afin de consoler Matthew, le mari d'Halyna Hutchins et Andros, son fils. "Il a été très durement touché, il est perdu sans sa mère. Matt décidera si une action en justice va être engagée", a fait savoir le père de la victime.