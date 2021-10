Alec Baldwin : Qui était Halyna Hutchins, qu'il a tuée à 42 ans ?

Haylna Hutchins, la directrice de la photographie du film Rust, est décédée accidentellement. L'acteur Alec Baldwin, qui coproduit ce western tourné au Nouveau-Mexique (États-Unis), est responsable du tir accidentel qui lui a donné la mort. Elle était âgée de 42 ans.

Il y a moins de vingt-quatre heures, le jeudi 21 octobre 2021, les autorités ont été appelées pour un incident ayant eu lieu sur le tournage du film, au sein du ranch Bonanza Creek, pour un "individu touché par balle", comme l'a annoncé le département du shérif de Santa Fe. D'après leurs informations, Haylna Hutchins et le réalisateur du western, Joel Souza (48 ans) ont été touchés par "un tir d'une arme destinée au tournage lorsque celle-ci a été déchargée" par Alec Baldwin.

Haylna Hutchins, directrice de la photographie, a été transportée par voie aérienne jusqu'à l'hôpital de l'université du Nouveau-Mexique, où elle a succombé à ses blessures, toujours d'après le communiqué des forces de l'ordre.

La professionnelle du milieu venait tout juste de voir sa carrière décoller. Après des années de travail dans les courts-métrages, Haylna Hutchins avait débuté en 2020 à oeuvrer pour le cinéma. On lui doit notamment la photographie du film Archenemy, The Mad Hatter, Darlin' ou encore Blindfire. Son travail dans Rust était son projet le plus commercial à ce jour.