Alec Baldwin brise le silence : ses premiers mots après avoir tué Halyna Hutchins

Jeudi 21 octobre 2021, alors qu'il se trouvait au Nouveau-Mexique, pour le tournage de son prochain film intitulé Rust, l'acteur Alec Baldwin a tiré par accident sur deux personnes pensant avoir dans les mains un pistolet factice. Halyna Hutchins, âgée de 42 ans et directrice de la photographie, a succombé après avoir été transportée à l'hôpital. Suite à ce drame, le comédien a pris la parole.

Ce vendredi 22 octobre, sans doute un peu remis de ses émotions après ce terrible accident, Alec Baldwin a donc posté deux messages sur son compte Twitter pour réagir. "Il n'y a aucun mot pour traduire mon choc et ma tristesse suite au tragique accident ayant ôté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère de famille et une collègue profondément admirée de nous tous. Je coopère pleinement avec l'enquête de police pour établir comment cette tragédie a pu avoir lieu et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien à lui et à sa famille. J'ai le coeur brisé pour son époux, leur fils, et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna", a-t-il écrit.

Alec Baldwin, photographié effondré quelques minutes après le drame, a également tiré sur le réalisateur Joel Souza, toujours hospitalisé en soins intensifs. L'acteur avait répété sur le plateau qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait une arme réelle avec de vraies balles et, malheureusement, un drame s'est finalement produit. Ils "ont été blessés par balle lorsqu'Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage", a déclaré le shérif de Santa Fe dans un communiqué.

Pour l'heure, aucune mise en examen n'a été prononcée mais nul doute que l'accessoiriste en charge du tournage sera entendu par la police, tout comme l'armurier ayant fourni le pistolet devant être chargé à blanc.