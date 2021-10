Tir mortel d'Alec Baldwin : les derniers mots d'Halyna Hutchins révélés...

La mort d'Halyna Hutchins a secoué Hollywood. La directrice de la photographie de 42 ans est décédée le 21 octobre 2021 sur le tournage du western Rust. L'acteur Alec Baldwin, auteur du malheureux coup de feu est depuis sous le choc. Son tir accidentel n'a pas seulement ôté la vie à la quadragénaire, puisqu'il a également blessé à l'épaule Joel Souza, le réalisateur du long-métrage. Le site américain People a pu consulter les déclarations sous serment de ce dernier et de Reid Russel, cameraman, qui ont été témoins de cette horrible scène. Ils ont dévoilé des détails concernant la mort d'Halyna Hutchins, ainsi que ses derniers mots...

Joel Souza indique dans son témoignage que l'équipe revenait de sa pause déjeuner avant le drame. Arrivant sur le plateau pour continuer de filmer, il a expliqué qu'il n'était pas sûr que le pistolet ait été vérifié une seconde fois mais que le terme "arme froide" (pour annoncer que l'engin était sécurisé) a bien été prononcé. L'arme a ensuite été donnée à Alec Baldwin : assis sur un banc d'église, il s'est alors entraîné à dégainer son arme en visant une caméra, pensant tenir dans sa main un pistolet chargé à blanc. Le réalisateur, lui, se tenait derrière Halyna Hutchins lorsque le coup de feu a retenti. Il a alors "entendu ce qui ressemblait à un coup de fouet, puis à un fort pop", a-t-il déclaré au shérif du Nouveau-Mexique.

Halyna Hutchins "se plaignait de son estomac et a posé sa main sur son abdomen", avant qu'elle ne "commence à trébucher en arrière et qu'elle ne soit allongée au sol". Ce n'est qu'après que Joel Souza s'est rendu compte qu'il saignait de l'épaule. Reid Russel, de son côté, a expliqué qu'il "se souvenait de Joel ayant du sang sur lui et qu'Halyna Hutchins disait qu'elle ne pouvait plus sentir ses jambes".

Joel Souza a confié que cette tragédie n'a pas été filmée. Selon le Reid Russel, Alec Baldwin "avait été très prudent" avec les armes à feu sur le plateau, rappelant qu'il "s'était assuré que c'était sécurisé et qu'un enfant n'était pas près de lui lorsqu'ils déchargeaient une arme à feu" lors d'une scène précédente. Si Alec Baldwin (63 ans) semble déjà hors de cause, l'assistant réalisateur et la responsable de l'armurerie vraisemblablement inexpérimentée pourraient quant à eux se retrouver au coeur de l'enquête.

Halyna Hutchins laisse derrière elle son fils Andros, 8 ans, et son mari Matthew. De son côté, forcément sous le choc, Alec Baldwin a annoncé mettre sa carrière entre parenthèses.