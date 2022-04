Alec Baldwin : Premier tapis rouge depuis son tir mortel, avec sa femme enceinte de leur 7e enfant

Par Mathias Sorel Journaliste Bio courte : Toujours demandeur d’un ou deux scoops à la boulangère du quartier, il a pour devise de ne jamais garder une info pour lui : un secret, c’est fait pour être partagé !

19 photos

L'acteur Alec Baldwin sur le tapis rouge, ce n'était plus arrivé depuis un petit moment. C'est chose faite à l'occasion de la première de la pièce "Hangmen" à New-York. Au bras de sa Hilaria, à nouveau enceinte, l'acteur est apparu serein, un peu plus de six mois après la tragédie survenue sur le tournage du film "Rust".

Alec Baldwin fait son retour sur le tapis rouge. C'est en compagnie de sa femme Hilaria que l'acteur a fait son retour sur le photocall. Il avait été impliqué dans la mort d'une technicienne lors du tournage du film Rust en octobre dernier. Preuve que la famille est complètement passée à autre chose ? En tous cas, le come-back du célèbre interprète de Beetlejuice sur le tapis rouge sera vu comme un très bon signe. En effet, Alec Bladwin est apparu souriant et détendu au bras de sa femme, enceinte de leur septième enfant. Les deux tourtereaux, qui ont près de 30 ans d'écart, se sont rendus au John Golden Theatre (New York) pour la première de la pièce de Martin McDonagh, Hangmen. L'acteur de 64 ans portait un costume bleu sur une chemise rouge tandis que son épouse a été photographiée dans un long manteau noir (voir diaporama). Bien que vu en famille à New-York, à une oeuvre de charité en décembre puis sur un plateau de tournage en Italie dans les mois qui ont suivi la fameuse tragédie, l'ex de Kim Basinger avait jusque là tenu à rester éloigné des tapis rouge. Il a été révélé le mois dernier, qu'Alec Baldwin essayait de convaincre les producteurs de reprendre et terminer le tournage de Rust, entaché par le décès brutal de sa directrice de la photographie, Halyna Hutchins. L'acteur aurait eu comme argument de proposer de verser les bénéfices du film à la famille de la victime. Pour rappel, le 21 octobre 2021, Halyna Hutchins a été tuée au Nouveau-Mexique, sur le tournage du Western Rust. La technicienne de 42 avait été touchée par balle par l'acteur Alec Baldwin qui pensait manipuler un pistolet chargé à blanc. Le réalisateur et scénariste Joel Souza avait également été blessé. Alec Baldwin a, depuis, été visé par plusieurs plaintes, notamment celle de Matthew (le mari de la victime). Jusqu'à présent la justice a tenu l'acteur comme non-coupable et classé l'affaire comme accident... Des amendes pour les producteurs Mercredi 20 avril, un nouvel élément est tombé dans ce dossier. Un rapport des autorités du Nouveau-Mexique a établi que les producteurs de Rust sont responsables de manquements concernant les conditions de sécurité sur le tournage. La police n'a pas encore engagé de poursuites pénales mais n'exclut pas de le faire, y compris contre Alec Baldwin. Le département de l'environnement de l'Etat du Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest des Etats-Unis, a mené sa propre enquête dans un dossier civil portant sur les règles d'hygiène et de sécurité du tournage. Les producteurs de Rust ont "fait preuve d'une indifférence manifeste à l'égard des risques associés aux armes à feu en omettant systématiquement d'appliquer leurs propres protocoles de sécurité", souligne son rapport. Ils n'ont pas fait assez "pour s'assurer qu'on accordait à la gestion des armes létales le temps et l'attention nécessaires pour assurer la sécurité des équipes", ajoute le texte. L'Etat du Nouveau-Mexique a ainsi infligé aux producteurs une amende civile de 136 793 dollars et un procès-verbal impliquant une faute délibérée. Il s'agit de la plus haute amende possible selon les lois de l'Etat, a indiqué le département de l'environnement du Nouveau-Mexique dans un communiqué. Stefan Friedman, un porte-parole de Rust Movie Productions, a indiqué dans un communiqué que les producteurs entendaient contester le rapport. "Tout en appréciant à leur juste valeur le temps et les efforts du département de l'environnement (...), nous sommes en désaccord avec ses conclusions et avons l'intention de faire appel", a-t-il écrit. L'enquête criminelle, sans lien avec cette décision, est toujours en cours.