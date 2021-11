Alec Baldwin, en famille : Vie normale malgré le drame et les plaintes

Bien qu'auteur du coup de feu qui a tué Halyna Hutchins et blessé Joel Souza sur le tournage de son prochain film, Alec Baldwin doit aussi se remettre de la tragédie. Il bénéficie pour cela du soutien de son épouse Hilaria et de la présence de leurs enfants. Alors qu'il retrouve le sourire près des siens, l'acteur et producteur fait l'objet d'une nouvelle plainte, déposée par une collaboratrice.

La plaignante s'appelle Mamie Mitchell. Elle était employée comme scripte sur le tournage du film Rust et fut témoin de l'incident qui a coûté la vie à Halyna Hutchins et blessé Joel Souza à une épaule. Elle poursuit Alec Baldwin, l'assistant réalisateur David Halls, qui avait remis l'arme à Alec Baldwin en lui disant qu'elle était inoffensive, et l'armurière du tournage, Hannah Gutierrez-Reed, qui avait la responsabilité des armes à feu utilisées par l'équipe, pour lui avoir infligé une "détresse émotionnelle" et d'autres troubles, résultant d'un préjudice "causé intentionnellement".

"Les événements qui ont abouti au déclenchement d'une arme chargée par M. Baldwin ne constituent pas une simple négligence. Au contraire, de notre point de vue, M. Baldwin a choisi de jouer à la roulette russe lorsqu'il a actionné une arme sans l'avoir vérifiée et sans que l'armurière l'ait fait en sa présence. Son comportement et celui des producteurs de 'Rust' étaient dangereux", a déclaré l'avocate de la scripte, Gloria Allred, lors d'une conférence de presse à Los Angeles.

Mamie Mitchell, qui était intervenue lors du drame en appelant les secours, est la deuxième à attaquer Alec Baldwin en justice. Avant elle, le chef éclairagiste du film Serge Svetnoy, présent lors du tir accidentel et mortel, a porté plainte pour "négligence".

Un agent de police engagé par les productions devrait être présent sur tous les lieux de tournage de cinéma ou de télé...

De son côté, Alec Baldwin tente de retrouver une vie normale. Il a été aperçu avec son épouse Hilaria Baldwin et leur fils Eduardo à New York le 23 novembre, et apparaît sur la story Instagram de Hilaria.

Alec s'était publiquement exprimé sur les réseaux sociaux le 22 octobre, lendemain de l'incident (survenu le 21 octobre). "Il n'y a aucun mot pour traduire mon choc et ma tristesse suite au tragique accident ayant ôté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère de famille et une collègue profondément admirée de nous tous. Je coopère pleinement avec l'enquête de police pour établir comment cette tragédie a pu avoir lieu et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien à lui et à sa famille. J'ai le coeur brisé pour son époux, leur fils, et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna", avait-il écrit sur Twitter.