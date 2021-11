Alec Baldwin fête Halloween avec ses 6 enfants après son tir mortel : sa femme Hilaria se justifie

Le 31 octobre 2021, Alec Baldwin et sa femme Hilaria ont célébré la fête d'Halloween avec leurs six enfants : Carmen (8 ans), Rafael (6 ans), Leonardo (5 ans), Romeo (3 ans), Eduardo (1 an), Maria Lucia Victoria (8 mois). Habillées dans des tenues de fitness fluos, Eduardo et Lucia (née par mère porteuse) ont dansé sur une adorable vidéo diffusée sur Instagram tandis qu'Hilaria était déguisée en sorcière araignée tout comme sa fille aînée Carmen. De son côté, l'acteur des films Pixie et Chick Fight a enfilé un effrayant costume noir de gaulois avec une énorme barbe grise.

Une pause salvatrice pour l'acteur qui a accidentellement abattu la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le scénariste Joel Souza le 21 octobre dernier sur le tournage de son dernier film Rust. En légende, Hilaria Baldwin écrit : "Être parent pendant cette période a été une expérience intense, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés pour leur donner une fête. Des déguisements de dernière minute... un peu brouillon... mais ils étaient si heureux et cela m'a fait chaud au coeur. Joyeux Halloween, de la part des Baldwinitos. Ils nous donnent de l'amour. Nous vous envoyons !"