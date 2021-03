Alec Baldwin papa pour la 7e fois à 62 ans : un nouveau bébé, 5 mois après le dernier

La star de la série 30 Rock a eu six enfants avec Hilaria (Carmen, 7 ans, Rafael, 5 ans, Leonardo, 4 ans, Romeo, 2 ans, Eduardo, 5 mois et le petit dernier dont on ne connaît pas encore le prénom) et il a eu une fille de son précédent mariage avec Kim Basinger, Ireland, âgée de 25 ans.

Parce que la dernière grossesse d'Hilaria s'est achevée en septembre dernier, on en déduit donc que la gourou du yoga n'a pas porté son dernier enfant.

En novembre dernier, la femme d'Alec Baldwin s'était confiée à People, sur l'éventualité d'agrandir à nouveau la famille après la naissance d'Eduardo, surnommé Edu. Elle n'était pas très sure de ce que l'avenir pouvait encore lui réserver. "Tout le monde me pose cette question. Je ne sais pas, avait-elle répondu. J'ai dit dans le passé que j'en avais fini alors que ce n'était pas le cas. Là tout de suite, je suis tellement fatiguée. Et avec la Covid, c'est tellement de la folie."

Quelques mois plus tard, la pandémie est toujours là mais le bonheur d'accueillir un nouvel enfant a pris le dessus sur la folie de la crise sanitaire. Si Hilaria a connu de nombreuses fois la joie de devenir maman, la femme d'Alec Baldwin aussi souvent traversé la terrible épreuve de la fausse couche. Le couple est marié depuis 2012.