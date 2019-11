Fausse couche d'Hilaria Baldwin : détails glaçants de sa dilatation-aspiration

Encore un mauvais moment à passer. Hilaria Baldwin, qui vient d'apprendre la mort tragique de son foetus après quatre mois de grossesse, s'est rendue à l'hôpital le 12 novembre 2019 pour subir une dilatation-aspiration. Depuis son lit d'hôpital, la jeune maman de 35 ans a fait le bilan de cette situation extrêmement douloureuse pour tous les membres de son clan. "Mes yeux sont gonflés par les pleurs, je suis groggy à cause de l'anesthésie, j'ai des crampes depuis l'opération... mais je l'ai fait, et je voulais vous dire que je vais physiquement bien, raconte-t-elle sur Instagram. Je suis heureuse d'avoir la famille que j'ai, les amis, les docteurs et les infirmiers qui m'entourent et tous ceux qui m'ont tenu la main pendant ce moment difficile à passer. Vous n'avez aucune idée de combien ça compte pour moi. Maintenant, je commence ma route vers la guérison."

Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais

Cette triste nouvelle est tombée il y a quelques heures. Alors qu'elle avait passé le premier semestre de sa grossesse, l'épouse d'Alec Baldwin se rendait chez le médecin le sourire aux lèvres. Mais le diagnostic a été sans appel. " Je suis complètement dévastée, expliquait-elle alors. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en faisant mon scanner. Je suis encore sous le choc." Le soutien de ses followers et de sa célèbre nièce auront certes apaisé sa peine, mais rien ne sera suffisant pour qu'elle puisse oublier cette douloureuse épreuve.