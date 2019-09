Alec Baldwin, 61 ans : bientôt papa pour la 5e fois

"Il est encore très tôt... Mais nous venons d'apprendre qu'il y a une petite personne dans mon ventre. Le son de ce coeur costaud me rend si heureuse, surtout à cause de la perte que nous avons vécue au printemps. Nous voulons partager cette nouvelle, car nous sommes enthousiastes et ne voulons pas cacher la grossesse, a-t-elle expliqué à ses fans. Ces premiers mois sont difficiles avec de la fatigue et des nausées... Et je ne veux pas faire semblant d'aller bien. Mais seule demande est que les médias n'envoient pas de paparazzi pour me suivre ou n'achètent des photos de paparazzi indépendants, ce qui les encourage. Je veux rester en paix pendant ce début de grossesse et être poursuivie par des appareils photo n'est pas recommandé par le médecin."