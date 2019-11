Hilaria Baldwin "dévastée" : la femme d'Alec Baldwin fait 2e fausse couche

Hailey Baldwin soutient sa tante Hilaria

Parmi les commentaires, sa nièce Hailey Baldwin a tenu à lui montrer tout son soutien. "Je suis vraiment désolée. Je vous aime", écrit la jeune épouse de Justin Bieber. Hilaria Baldwin avait eu le temps de s'attacher à son futur bébé, partageant sa joie et quelques clichés de son petit baby bump ces dernières semaines sur les réseaux sociaux et sur les tapis rouges. Mariée à Alec Baldwin depuis le 30 juin 2012, elle est maman d'une tribu remplie de bonheur, composée de Carmen (6 ans), Rafael (4 ans), Leonardo (3 ans) et Romeo (1 an). Le comédien américain est également père d'Ireland, la fille qu'il a eue avec Kim Basinger en 1995.