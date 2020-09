Alec Baldwin, 62 ans : l'acteur est papa pour la 6e fois !

Mariés depuis maintenant 8 ans, Alec Baldwin et sa compagne de 36 ans sont les parents de Carmen (7 ans), Rafael (5 ans), Leonardo (4 ans) et Romeo (2 ans). Le couple avait annoncé l'arrivée de son cinquième enfant en avril dernier, cinq mois après avoir fait face à une douloureuse fausse-couche. Tout au long de cette épreuve, puis pendant sa cinquième grossesse, l'actrice espagnole a partagé confidences, photos et vidéos sur les réseaux sociaux.

"Mettez le son... Je vais laisser le bébé parler parce que je n'ai pas les mots pour exprimer ce que ce son nous fait ressentir. On vient d'apprendre que tout va bien et que ce petit bébé est en bonne santé. Je voulais partager ça avec vous. C'est reparti", avait-elle témoigné début avril sur Instagram, en légende d'une vidéo dans laquelle elle se filmait en pleine échographie. Déjà en avril 2019, Hilaria Baldwin et son mari avaient affronté une première fausse-couche.