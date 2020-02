Hilaria Baldwin : En thérapie après sa deuxième fausse couche

Hilaria Baldwin est très active sur les réseaux sociaux, et échange régulièrement avec ses followers. L'épouse d'Alec Baldwin leur avait révélé avoir subi une deuxième fausse couche. Elle confie désormais qu'elle suit une thérapie : "Il n'y a rien à perdre en allant voir quelqu'un pour parler."

Hilaria Baldwin compte près de 715 000 abonnés Instagram, 715 000 internautes avec qui elle partage son quotidien, rythmé par sa famille. Cette semaine, un de ses followers, une femme qui aurait également subi une fausse couche visiblement, lui a posé une question sur sa récente perte. "Est-ce que la thérapie vous a aidée à surmonter la fausse couche ? Je me retiens [d'en suivre une, NDLR]", a demandé l'utilisatrice. Hilaria lui a répondu : "Oui... J'y vais régulièrement. Pratiquement toutes les semaines."

"Il n'y a rien à perdre en allant voir quelqu'un pour parler, ajoute l'épouse d'Alec Baldwin et maman de 4 enfants. Je l'ai dit depuis le début : je n'allais pas bien quant c'est arrivé, mais je savais ce que ce serait bon pour moi et je le voulais. Pour moi même, j'avais vraiment besoin de choisir le bonheur en cette période si difficile. Et j'avais besoin de travailler très dur pour ça."

En novembre 2019, Hilaria Baldwin s'était déjà saisie d'Instagram pour répondre à des internautes malveillants, auteurs de propos déplacés sur sa deuxième fausse couche.

Hilaria et Alec Baldwin sont parents de 4 enfants, Carmen, Rafael, Leonardo et Romeo, âgés de 6 ans à 1 an.