Hilaria Baldwin : Critiquée après sa fausse couche, elle réagit

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs fans. À cause d'eux, elles sont plus exposées aux commentaires déplacés. Hilaria Baldwin en fait la triste expérience. Critiquée suite à sa fausse couche, que certains internautes voient comme un buzz, l'épouse d'Alec Baldwin a choisi de se défendre.

Hilaria Baldwin compte plus de 700 000 abonnés sur Instagram. Des internautes avec qui elle partage quelques moments de sa vie rythmée par ses quatre enfants, Carmen, Rafael, Leonardo et Romeo, âgés de 6 ans à 1 an.

Mardi 26 novembre 2019, Hilaria a révélé dans sa story du jour avoir reçu de nombreux commentaires concernant sa récente fausse couche. "En quête d'attention", "trop vieille", "dégoûtante", ont écrit certains utilisateurs après sa publication sur sa dilatation-aspiration. "Vous êtes au fond du gouffre quand vous perdez un bébé, peu importe le stade [de la grossesse, ndlr]", a-t-elle alors rétorqué.