Alec Baldwin, 62 ans : Hilaria enceinte, l'acteur bientôt papa pour la 6e fois

La famille continue de s'agrandir pour Alec Baldwin ! Le 6 avril 2020, l'acteur américain de 62 ans et son épouse Hilaria ont annoncé l'arrivée prochaine de leur cinquième enfant sur les réseaux sociaux. Une heureuse nouvelle qui survient cinq mois seulement après que l'Espagnole de 36 ans a confié avoir fait une fausse couche et perdu une petite fille. Le couple est déjà parent de quatre enfants : Carmen (6 ans), Rafael (4 ans), Leonardo (3 ans) et Romeo (2 ans). La star est également papa d'Ireland Baldwin, 24 ans, née de son premier mariage avec Kim Basinger.

"Mettez le son... Je vais laisser le bébé parler parce que je n'ai pas les mots pour exprimer ce que ce son nous fait ressentir. On vient d'apprendre que tout va bien et que ce petit bébé est en bonne santé. Je voulais partager ça avec vous. C'est reparti", a témoigné Hilaria Baldwin sur son compte Instagram, en légende d'une vidéo dans laquelle elle se filme en pleine échographie. Un clip relayé par son mari dans la foulée.