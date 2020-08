Ireland Baldwin agressée : la fille d'Alec Baldwin dévoile son visage tuméfié

La célébrité ne protège personne des incidents de la vie. Ireland Baldwin, la fille d'Alec Baldwin et de Kim Basinger, a vécu l'enfer le vendredi 21 août 2020 alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre son véhicule. "Hier, en fin d'après-midi, je me suis faite agressée par une femme qui avait pris de la drogue et qui cherchait désespérément de l'argent, a-t-elle raconté sur son compte Instagram. Elle m'a cognée au visage dans un parking, a pris toutes mes affaires et a sauté dans une voiture que son mari conduisait. La police s'est occupée de l'affaire et elle a été arrêtée. Heureusement, il y avait des témoins qui m'ont aidée très vite."

Avec le coronavirus, les gens n'ont plus de travail et ont besoin de s'en sortir

Le visage tuméfié, Ireland Baldwin a tout de même pris un ou deux selfies pour prouver que son histoire était bien réelle. Et si elle a tenu à le faire, c'est pour s'assurer que tout le monde reste en sécurité et fasse attention en sortant. "Les forces de l'ordre m'ont dit que ce genre de choses arrivaient fréquemment, d'autant qu'avec le coronavirus, les gens n'ont plus de travail et ont besoin de s'en sortir, a-t-elle précisé. Il y a beaucoup de vols et d'agressions. Je partage cette histoire avec vous pour vous dire d'être prudent et de faire attention à votre entourage. Nous vivons des moments difficiles et il est important de prendre soin les uns des autres."