Alec Baldwin papa de 7 enfants : deux bébés en 5 mois, son épouse Hilaria s'explique

Hilaria Thomas Baldwin ajoute et conclut : "J'ai appris que nos enfants sont souvent plus sages que nous, et leur sagesse nous a guidés. Le bébé arc-en-ciel, Edu, est une bénédiction - nous sommes tellement chanceux de l'avoir. Nous consolidons nos liens chaque jour et sommes reconnaissants envers tous les petits anges [en référence à la mère porteuse, NDLR] qui ont permis à Lucía de venir au monde. María Lucía Victoria et Eduardo Pau Lucas : nos bébés qui illuminent nos vies - presque comme des jumeaux, nous vous aimons énormément."

Lucía et Edu sont les 5 et 6e enfants d'Alec Baldwin et son épouse. Le couple a également trois autres garçons, Romeo (2 ans), Leonardo (4 ans) et Rafael (5 ans), et une autre fille, Carmen (7 ans).

L'acteur de 62 ans est aussi papa du mannequin Ireland Baldwin (25 ans), née de son premier mariage avec l'actrice Kim Basinger.